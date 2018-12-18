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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука

      Вести.UA 446 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18.12 – украинские певцы и комики ищут себе мощных политических партнеров, которые позволят завершить предвыборную кампанию победой. Кум Путина плачется, что ему репутационный удар нанесли из-за ситуации с Василием Стусом. Теперь Медведчук подвергся очередному нападению, но хоть кто-то пришел ему на помощь.

      Также в выпуске:

      Какие депутаты наименее продуктивны в Украине – детали в цифрах.

      Теги: Новости Украины Виктор Медведчук Нестор Шуфрич Арсений Яценюк Святослав Вакарчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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