Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18.12 – украинские певцы и комики ищут себе мощных политических партнеров, которые позволят завершить предвыборную кампанию победой. Кум Путина плачется, что ему репутационный удар нанесли из-за ситуации с Василием Стусом. Теперь Медведчук подвергся очередному нападению, но хоть кто-то пришел ему на помощь.
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Какие депутаты наименее продуктивны в Украине – детали в цифрах.
Источник: 24 канал
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