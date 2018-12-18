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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука

      Вєсті.UA 1014 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18.12 – українські співаки та коміки шукають собі потужних політичних партнерів, які дозволять завершити передвиборчу кампанію перемогою. Кум Путіна плачеться, що йому репутаційного удару нанесли через ситуацію з Василем Стусом. Тепер Медведчук зазнав чергового нападу, але хоч хтось прийшов йому на допомогу.

      Також у випуску:

      Які депутати є найменш продуктивними в Україні – деталі у цифрах.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Святослав Вакарчук Арсеній Яценюк Нестор Шуфрич Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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