Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18.12 – українські співаки та коміки шукають собі потужних політичних партнерів, які дозволять завершити передвиборчу кампанію перемогою. Кум Путіна плачеться, що йому репутаційного удару нанесли через ситуацію з Василем Стусом. Тепер Медведчук зазнав чергового нападу, але хоч хтось прийшов йому на допомогу.
Також у випуску:
Які депутати є найменш продуктивними в Україні – деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
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