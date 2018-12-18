Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18.12 – українські співаки та коміки шукають собі потужних політичних партнерів, які дозволять завершити передвиборчу кампанію перемогою. Кум Путіна плачеться, що йому репутаційного удару нанесли через ситуацію з Василем Стусом. Тепер Медведчук зазнав чергового нападу, але хоч хтось прийшов йому на допомогу.

Також у випуску: Які депутати є найменш продуктивними в Україні – деталі у цифрах.