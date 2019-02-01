Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией

В свежем выпуске программы "Вести.UA" 1 февраля – Общественное телевидение, являющееся независимым, хотя и финансируется за счет государства, подверглось ущемлению со стороны власти. Все из-за того, что "недостаточно освещала важные события", в частности выступления Порошенко. Поэтому вакансия руководителя канала свободна. Политическая карьера Добкина при смерти, поэтому он решил пойти в театр.

Также в выпуске: История успеха Рената Ахметова.