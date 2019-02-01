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      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией

      Вести.UA 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" 1 февраля – Общественное телевидение, являющееся независимым, хотя и финансируется за счет государства, подверглось ущемлению со стороны власти. Все из-за того, что "недостаточно освещала важные события", в частности выступления Порошенко. Поэтому вакансия руководителя канала свободна. Политическая карьера Добкина при смерти, поэтому он решил пойти в театр.

      Также в выпуске:

      История успеха Рената Ахметова.

      Теги: Новости Украины Михаил Добкин Вести.UA
      Источник: 24 канал
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