Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 1 лютого – телебачення Суспільне, яке є незалежним, хоч і фінансується коштом держави, зазнало неабиякого утиску з боку влади. Все через те, що "недостатньо висвітлювала важливі події", зокрема виступи Порошенка. Відтак вакансія керівника каналу вільна. Політична кар'єра Добкіна при смерті, тож він вирішив піти у театр.

Також у випуску: Історія успіху Рената Ахметова.