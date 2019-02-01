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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію

      Вєсті.UA 73 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 1 лютого – телебачення Суспільне, яке є незалежним, хоч і фінансується коштом держави, зазнало неабиякого утиску з боку влади. Все через те, що "недостатньо висвітлювала важливі події", зокрема виступи Порошенка. Відтак вакансія керівника каналу вільна. Політична кар'єра Добкіна при смерті, тож він вирішив піти у театр.

      Також у випуску: 

      Історія успіху Рената Ахметова.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Михайло Добкін
      Джерело: 24 канал
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