Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 ноября - Игорь Мосийчук решил стать на тяжелый путь расследования, и сразу же, как и в политике, облажался. Народные депутаты, которых выгнали из "Слуги народа", хотят создать свои фракции, например, "Крепостной народа", "Наемник народа", "Приспешник народа".

Также в выпуске: Луценко наконец выучился. Рада останется без сенсорной кнопки.