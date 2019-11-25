Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 ноября - Игорь Мосийчук решил стать на тяжелый путь расследования, и сразу же, как и в политике, облажался. Народные депутаты, которых выгнали из "Слуги народа", хотят создать свои фракции, например, "Крепостной народа", "Наемник народа", "Приспешник народа".
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Луценко наконец выучился.
Рада останется без сенсорной кнопки.
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