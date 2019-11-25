Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 листопада – Ігор Мосійчук вирішив стати на нелегкий шлях розслідувача, і одразу ж, як і в політиці, облажався. Народні депутати, яких вигнали зі "Слуги народу", хочуть створити свої фракції, наприклад, "Кріпак народу", "Наймит народу", "Посіпака народу".

Також у випуску: Луценко нарешті вивчився. Рада залишиться без сенсорної кнопки. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 листопада: