Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой

В свежем выпуске "Вести.UA" за 05.07 – предвыборную президентскую кампанию начали уже много политиков, но Вона – наиболее активно. Тимошенко и ее новый курс атакуют украинцев отовсюду. Создается впечатление, что под ногами лидера "Батькивщины" земля горит. Гройсман решил стать на тропу войны: правительство назвал своим партизанским отрядом и повел подпольщиков в беспощадный бой с контрабандой.

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