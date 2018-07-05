Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою

Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандоюВєсті.UA 141 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 05.07 – передвиборчу президентську кампанію розпочали вже багато політиків, але Вона – найактивніше. Тимошенко і її новий курс атакують українців звідусіль. Складається враження, що під ногами лідерки "Батьківщини" земля горить. Гройсман вирішив стати на стежку війни: уряд назвав своїм партизанським загоном і повів підпільників у нещадний бій з контрабандою.
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Джерело: 24 канал
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