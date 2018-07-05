Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 05.07 – передвиборчу президентську кампанію розпочали вже багато політиків, але Вона – найактивніше. Тимошенко і її новий курс атакують українців звідусіль. Складається враження, що під ногами лідерки "Батьківщини" земля горить. Гройсман вирішив стати на стежку війни: уряд назвав своїм партизанським загоном і повів підпільників у нещадний бій з контрабандою.

Також у випуску: Пашинський проти інтернету. Гра "Джура" на Київщині: показали дітям, як не має бути.