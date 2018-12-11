Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ

В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 11.12 – СБУ запретила пересекать границу Украины горячему Южному дедушке и секс-символу Советского Союза. Российские СМИ не устают клепать фейки об Украине. Но, если раньше Украине приписывали что-то несуществующее, то на этот раз раскошелились и отдали свое.

Также в выпуске: Обещания депутатов. На сколько бы выросла зарплата учителей, если бы коррупция не съедала миллиарды.