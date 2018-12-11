Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 11.12 – СБУ запретила пересекать границу Украины горячему Южному дедушке и секс-символу Советского Союза. Российские СМИ не устают клепать фейки об Украине. Но, если раньше Украине приписывали что-то несуществующее, то на этот раз раскошелились и отдали свое.
Также в выпуске:
Обещания депутатов.
На сколько бы выросла зарплата учителей, если бы коррупция не съедала миллиарды.
Источник: 24 канал
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