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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ

      Вести.UA 112 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 11.12 – СБУ запретила пересекать границу Украины горячему Южному дедушке и секс-символу Советского Союза. Российские СМИ не устают клепать фейки об Украине. Но, если раньше Украине приписывали что-то несуществующее, то на этот раз раскошелились и отдали свое.

      Также в выпуске:

      Обещания депутатов.

      На сколько бы выросла зарплата учителей, если бы коррупция не съедала миллиарды.

      Теги: Новости Украины Вести.UA
      Источник: 24 канал
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