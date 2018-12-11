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      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ

      Вєсті.UA 285 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11.12 – СБУ заборонила перетинати кордон України гарячому південному дідусю і секс-символу Радянського Союзу. Російські ЗМІ не втомлюються клепати фейки про Україну. Але, якщо раніше Україні приписували щось неіснуюче, то цього разу розщедрились і віддали своє.

      Також у випуску: 

      Обіцянки депутатів. 

      На скільки б зросла зарплата вчителів, якби корупція не з'їдала мільярди.

      Теги: Новини України Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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