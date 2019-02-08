Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова

В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 8 февраля – в РФ решили ценности пристальнее охранять, похоже, речь идет не только о художественных экспонатах, но и вполне живых лицах, а именно Викторе Януковиче. Роман Насиров имеет время посчитать свои доходы, их было не много, но оказалось, что в декларацию по 2017 год он вписал не все.

Также в выпуске: Хлопоты Турчинова.