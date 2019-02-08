Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 8 лютого – у РФ вирішили цінності пильніше охороняти, схоже, йдеться не лише про мистецькі експонати, але й цілком живих осіб, а саме Віктора Януковича. Роман Насіров має час порахувати свої статки, їх було не багато, але виявилось, що у декларацію за 2017 рік він вписав не все.
Також у випуску:
Клопоти Турчинова.
Джерело: 24 канал
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