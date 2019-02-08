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      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова

      Вєсті.UA 78 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 8 лютого – у РФ вирішили цінності пильніше охороняти, схоже, йдеться не лише про мистецькі експонати, але й цілком живих осіб, а саме Віктора Януковича. Роман Насіров має час порахувати свої статки, їх було не багато, але виявилось, що у декларацію за 2017 рік він вписав не все.

      Також у випуску: 

      Клопоти Турчинова.

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      Теги: Віктор Янукович Вєсті.UA Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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