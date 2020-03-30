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      Вести.UA: ОПЗЖ пугает проституцией. Сивохо упал с карьерной лестницы

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 30 марта – в Украины есть 2 пути – принятие необходимых законов и продолжение сотрудничества с МВФ, или упадок экономики и угроза дефолта. Но Вадим Рабинович открыл всем глаза. Верховная Рада проголосовала за увольнение министра финансов и главы МОЗ Ильи Емца. Впрочем, за этими отставками можно было не заметить безработного Сивохо.

      Также в выпуске:

      Московский патриархат спасает от коронавируса.

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Сергей Сивохо Вести.UA
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