Вести.UA: ОПЗЖ пугает проституцией. Сивохо упал с карьерной лестницы

В выпуске программы "Вести.UA" за 30 марта – в Украины есть 2 пути – принятие необходимых законов и продолжение сотрудничества с МВФ, или упадок экономики и угроза дефолта. Но Вадим Рабинович открыл всем глаза. Верховная Рада проголосовала за увольнение министра финансов и главы МОЗ Ильи Емца. Впрочем, за этими отставками можно было не заметить безработного Сивохо.

Также в выпуске: Московский патриархат спасает от коронавируса.