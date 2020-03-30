Вєсті.UA: ОПЗЖ лякає проституцією. Сивохо впав з кар'єрної драбини
У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 березня – в України є 2 шляхи – ухвалення необхідних законів і продовження співпраці з МВФ, або занепад економіки і загроза дефолту. Але Вадим Рабінович відкрив всім очі. Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра фінансів та очільника МОЗу Іллі Ємця. Втім, поза цими відставками можна було непомітити безробітного Сивохо.
Також у випуску:
Московський патріархат рятує від коронавірусу.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 30 березня 2020:
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