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      Вєсті.UA: ОПЗЖ лякає проституцією. Сивохо впав з кар'єрної драбини

      - Читать новость на русском
      Вєсті UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 березня – в України є 2 шляхи – ухвалення необхідних законів і продовження співпраці з МВФ, або занепад економіки і загроза дефолту. Але Вадим Рабінович відкрив всім очі. Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра фінансів та очільника МОЗу Іллі Ємця. Втім, поза цими відставками можна було непомітити безробітного Сивохо.

      Також у випуску:

      Московський патріархат рятує від коронавірусу.

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 30 березня 2020:

       

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Сергій Сивохо Вєсті.UA
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