Вести.UA: Особые отношения Зеленского и Супрун. Полторак сменил имидж

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 августа – в команде Владимира Зеленского анонсировали, что не всех министров Украины уволят с их должностей. Кого же выбрал президент – до сих пор остается интригой. Министр обороны Степан Полторак отпустил бороду, закрадывается мысль, что он готовится к отдыху и после армии наконец станет нормальным хипстером.

Также в выпуске: Владимир Рубан напоролся на химеру правосудия. Смотрите видео "Вести.UA" за 22 августа 2019: