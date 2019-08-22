Вести.UA: Особые отношения Зеленского и Супрун. Полторак сменил имидж
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 августа – в команде Владимира Зеленского анонсировали, что не всех министров Украины уволят с их должностей. Кого же выбрал президент – до сих пор остается интригой. Министр обороны Степан Полторак отпустил бороду, закрадывается мысль, что он готовится к отдыху и после армии наконец станет нормальным хипстером.
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Владимир Рубан напоролся на химеру правосудия.
Смотрите видео "Вести.UA" за 22 августа 2019:
Источник: 24 канал
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