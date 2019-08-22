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      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж

      Вєсті.UA 242 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 серпня – у команді Володимира Зеленського анонсували, що не всіх міністрів України звільнять з їхніх посад. Кого ж обрав президент – досі залишається інтригою. Міністр оборони Степан Полторак відпустив бороду, закрадається думка, що він готується до відпочинку і після війська нарешті стане нормальним хіпстером.

      Також у випуску:

      Володимир Рубан напоровся на химеру правосуддя.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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