Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 серпня – у команді Володимира Зеленського анонсували, що не всіх міністрів України звільнять з їхніх посад. Кого ж обрав президент – досі залишається інтригою. Міністр оборони Степан Полторак відпустив бороду, закрадається думка, що він готується до відпочинку і після війська нарешті стане нормальним хіпстером.

Також у випуску: Володимир Рубан напоровся на химеру правосуддя.

Джерело: 24 канал