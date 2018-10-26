Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.10 – представитель Гундяева в Украине станет шоуменом. Каким будет шоу Онуфрия до премьеры, не угадать, но учитывая его таланты, это точно будет что-то яркое. Драки политиков давно не удивляют украинцев. Сначала власть имущие в основном толклись в парламенте и прилегающих улицах, но впоследствии перекочевали на телевидение, где к ним присоединились и активисты.

Также в выпуске: Гройсман нашел очередную жертву среди своих министров. Цитата дня от экс-регионалки Елены Бондаренко.