Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 26.10 – представник Гундяєва в Україні стане шоуменом. Яким буде шоу Онуфрія до прем'єри, не вгадати, але зважаючи на його таланти, це точно буде щось яскраве. Бійки політиків давно не дивують українців. Спочатку можновладці здебільшого товклися у парламенті та прилеглих вулицях, та згодом перекочували на телебачення, де до них долучилися і активісти.

Також у випуску: Гройсман знайшов чергову жертву серед своїх міністрів. Цитата дня від екс-регіоналки Олени Бондаренко.