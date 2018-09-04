Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник

В свежем выпуске "Вести.UA" за 04.09 – Ляшко считают искусным политиком. Следующим успехом могла стать лучшая должность, но все испортить может песня. Нынешние первоклассники начали обучение по 12-летней программе под названием "Новая украинская школа". Чиновники решили приобщиться к старту реформы лично и испортили детям праздник.

Также в выпуске: Какую школу выбрал для своих детей Роман Насиров. Как высшие силы готовы помагать коррупционерам. Воспоминания последних дней августа Аллы Пугачевой.