Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 августа – Владимир Зеленский в пылу мелочных изменений и реформирований парад решил на День Независимости не отменять. Но переделает все на свой лад. И поможет ему Алан Бадоев. "Радикальная партия" Ляшко на последних парламентских выборах набрала мало голосов. Но и на этом беда политика не завершилась.

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Источник: 24 канал