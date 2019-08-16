Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 августа – Владимир Зеленский в пылу мелочных изменений и реформирований парад решил на День Независимости не отменять. Но переделает все на свой лад. И поможет ему Алан Бадоев. "Радикальная партия" Ляшко на последних парламентских выборах набрала мало голосов. Но и на этом беда политика не завершилась.
Также в выпуске:
Ляшко Оо-о-олегу везет!
Сколько денег "Аграрная партия" потратила на концерты: потрясающая сумма.
сегодня
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии