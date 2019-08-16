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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка

      Вєсті.UA 76 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 серпня – Володимир Зеленський у запалі дріб'язкових змін та реформувань парад вирішив на День Незалежності не скасовувати. Але переробить все на свій лад. І допоможе йому Алан Бадоєв. "Радикальна партія" Ляшка на останніх парламентських виборах набрала мало голосів. Але і на цьому біда політика не завершилась.

      Також у випуску:

      Ляшку Оо-о-олегу везе!

      Скільки грошей "Аграрная партія" витратила на концерти: приголомшлива сума.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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