Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 серпня – Володимир Зеленський у запалі дріб'язкових змін та реформувань парад вирішив на День Незалежності не скасовувати. Але переробить все на свій лад. І допоможе йому Алан Бадоєв. "Радикальна партія" Ляшка на останніх парламентських виборах набрала мало голосів. Але і на цьому біда політика не завершилась.
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Джерело: 24 канал
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