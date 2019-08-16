Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 серпня – Володимир Зеленський у запалі дріб'язкових змін та реформувань парад вирішив на День Незалежності не скасовувати. Але переробить все на свій лад. І допоможе йому Алан Бадоєв. "Радикальна партія" Ляшка на останніх парламентських виборах набрала мало голосів. Але і на цьому біда політика не завершилась.

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Джерело: 24 канал