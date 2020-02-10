Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
В выпуске программы "Вести.UA" за10 февраля – самый большой ленивец парламента Вадим Рабинович живет в параллельной реальности. Только так можно объяснить его слова о недавнем визите к родственникам в Москве. Обязательное декларирование своих доходов и доступность этой информации сильно подпортили жизнь многим украинским чиновникам. Похоже, что власть таки придумала, как победить эту проблему.
Также в выпуске:
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Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах.
Смотрите программу "Вести.UA" за 10 февраля 2020:
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