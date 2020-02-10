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      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование

      76 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за10 февраля – самый большой ленивец парламента Вадим Рабинович живет в параллельной реальности. Только так можно объяснить его слова о недавнем визите к родственникам в Москве. Обязательное декларирование своих доходов и доступность этой информации сильно подпортили жизнь многим украинским чиновникам. Похоже, что власть таки придумала, как победить эту проблему.

      Также в выпуске:

      Медведчуковцы в поисках "красных линий".

      Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 10 февраля 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Верховная Рада Вадим Рабинович Вести.UA
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