Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование

В выпуске программы "Вести.UA" за10 февраля – самый большой ленивец парламента Вадим Рабинович живет в параллельной реальности. Только так можно объяснить его слова о недавнем визите к родственникам в Москве. Обязательное декларирование своих доходов и доступность этой информации сильно подпортили жизнь многим украинским чиновникам. Похоже, что власть таки придумала, как победить эту проблему.

Также в выпуске: Медведчуковцы в поисках "красных линий". Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах. Смотрите программу "Вести.UA" за 10 февраля 2020: