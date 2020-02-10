Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування

У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 лютого – найбільший лінивець парламенту Вадим Рабінович живе у паралельній реальності. Лише так можна пояснити його слова про нещодавній візит до родичів у Москві. Обов'язкове декларування своїх статків і доступність цієї інформації неабияк зіпсували життя багатьом українським чиновникам. Схоже, можновладці таки придумали, як перемогти цю проблему.

Також у випуску: Медведчуківці у пошуках "червоних ліній". Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 10 лютого 2020: