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      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування

      148 Читать новость на русском
      Вєсті. UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 лютого – найбільший лінивець парламенту Вадим Рабінович живе у паралельній реальності. Лише так можна пояснити його слова про нещодавній візит до родичів у Москві. Обов'язкове декларування своїх статків і доступність цієї інформації неабияк зіпсували життя багатьом українським чиновникам. Схоже, можновладці таки придумали, як перемогти цю проблему.

      Також у випуску: 

      Медведчуківці у пошуках "червоних ліній".

      Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 10 лютого 2020:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Вадим Рабінович Верховна Рада Україна – Росія
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