Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 лютого – найбільший лінивець парламенту Вадим Рабінович живе у паралельній реальності. Лише так можна пояснити його слова про нещодавній візит до родичів у Москві. Обов'язкове декларування своїх статків і доступність цієї інформації неабияк зіпсували життя багатьом українським чиновникам. Схоже, можновладці таки придумали, як перемогти цю проблему.
Також у випуску:
Медведчуківці у пошуках "червоних ліній".
Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 10 лютого 2020:
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