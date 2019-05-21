Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 мая – Зеленский вынужденно вступил в батл с политическим комиком – Ляшко. Так, на собрании глав фракций радикал наконец схватил ну не Бога за бороду, а президента за руку. Возникают вопросы к партийным цветам Вакарчука, потому что красный, синий, белый – цвета российского триколора. Но он все опроверг, мол, это не красный, а кораллово-оранжевый.

Также в выпуске: Кабинет министров Украины ушел в крутое пике. Свою политсилу решили представить и Гены – Кернес и Труханов.

Источник: 24 канал