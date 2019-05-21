Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 травня – Зеленський вимушено вступив у батл з політичним коміком – Ляшком. Так, на зборах голів фракцій радикал врешті вхопив ну не Бога за бороду, а президента за руку. Виникають питання до партійних кольорів Вакарчука, бо червоний, синій, білий – кольори російського триколору. Але він все спростував, мовляв, то не червоний, а коралово-помаранчевий.
Також у випуску:
Кабінет міністрів України пішов у круте піке.
Свою політсилу вирішили представити і Гєни – Кернес та Труханов.
Джерело: 24 канал
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