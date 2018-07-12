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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам

Вести.UA 112 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 12.07 – когда-то Шуфрич был спортсменом, но потом он стал членом команды "За жизнь" от Рабиновича, и чтобы не отставать от лидера партии, обещает выпить целый стакан водки. Фортуна отвернулась от своего любимчика Ляшко, журналисты устали не только болтовню Олега слушать, но и микрофоны держать, теперь ему приходится самому себя обслуживать.

Также в выпуске:

Об аннексии Крыма от Трампа.

Откуда взять деньги на 55 французских сверхсовременных вертолетов: детали в цифрах.

Теги: Новости Украины Нестор Шуфрич Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
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