Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 12.07 – колись Шуфрич був спортсменом, але потім він став членом команди "За життя" від Рабіновича, і щоб не відставати від лідера партії, обіцяє випити цілу склянку горілки. Фортуна відвернулася від свого пестунчика Ляшка, журналісти втомилися не тільки базікання Олега слухати, але й мікрофони тримати, тепер йому доводиться самому себе обслуговувати.

Також у випуску: Про анексію Криму від Трампа. Звідки взяти гроші на 55 французьких надсучасних гелікоптерів: деталі у цифрах.