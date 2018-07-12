Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 12.07 – колись Шуфрич був спортсменом, але потім він став членом команди "За життя" від Рабіновича, і щоб не відставати від лідера партії, обіцяє випити цілу склянку горілки. Фортуна відвернулася від свого пестунчика Ляшка, журналісти втомилися не тільки базікання Олега слухати, але й мікрофони тримати, тепер йому доводиться самому себе обслуговувати.
Також у випуску:
Про анексію Криму від Трампа.
Звідки взяти гроші на 55 французьких надсучасних гелікоптерів: деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі