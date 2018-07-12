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Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам

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У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 12.07 – колись Шуфрич був спортсменом, але потім він став членом команди "За життя" від Рабіновича, і щоб не відставати від лідера партії, обіцяє випити цілу склянку горілки. Фортуна відвернулася від свого пестунчика Ляшка, журналісти втомилися не тільки базікання Олега слухати, але й мікрофони тримати, тепер йому доводиться самому себе обслуговувати.

Також у випуску:

Про анексію Криму від Трампа.

Звідки взяти гроші на 55 французьких надсучасних гелікоптерів: деталі у цифрах.

Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Нестор Шуфрич
Джерело: 24 канал
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