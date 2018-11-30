Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.11 – Виктор Медведчук может номинироваться на премию "Человек скандал". Кум Путина опять заявил, что все в Украине делается через Вашингтон, и даже нашел среди украинских политиков пятую колонну из американского флага. Политики в Украине прекрасно освоили "теорию Тигипко", которая утверждает, что можно снова и снова собирать электорат, не выполняя ни одно обещание

Также в выпуске: Соль для свежих российских ран. Прощай, немытая Россия.