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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко

      Вести.UA 41 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.11 – Виктор Медведчук может номинироваться на премию "Человек скандал". Кум Путина опять заявил, что все в Украине делается через Вашингтон, и даже нашел среди украинских политиков пятую колонну из американского флага. Политики в Украине прекрасно освоили "теорию Тигипко", которая утверждает, что можно снова и снова собирать электорат, не выполняя ни одно обещание

      Также в выпуске:

      Соль для свежих российских ран.

      Прощай, немытая Россия.

      Теги: Виктор Медведчук Арсений Яценюк Сергей Тигипко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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