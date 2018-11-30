Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.11 – Віктор Медведчук може номінуватися на премію "Людина скандал". Кум Путіна вкотре заявив, що все в Україні робиться через Вашингтон та навіть знайшов серед українських політиків п'яту колону з американського прапору. Українські політики чудово засвоїли "теорію Тігіпка", яка твердить, що можна знову й знову збирати електорат, не виконуючи жодної обіцянки.

Також у випуску: Сіль для свіжих російських ран. Прощавай, немита Росія.