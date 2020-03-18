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      Вести.UA: План уничтожения ОПЗЖоповцев. Серый кардинал Банковой

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуск программы "Вести.UA" за 18 марта – у нардепа Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Если копнуть глубже, и посмотреть что группа "Доверие", куда он входит, тесно сидит в парламенте рядом с ОПЗЖоповцами, план вырисовывается перспективный. Казалось, кто может быть хуже, чем глава ОП Богдан? А вот и есть другой – Ермак. Он еще более серый кардинал Банковой, чем его предшественник.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Андрей Ермак Сергей Шахов Новости Украины Вести.UA
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