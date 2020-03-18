Вєсті.UA: План знищення ОПЗЖопців. Сірий кардинал Банкової

У випуск програми "Вєсті.UA" за 18 березня – у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус. Якщо копнути глибше, і подивитись що група "Довіра", куди він входить, тісно сидить у парламенті поруч з ОПЗЖопцями, план вимальовується перспективний. Здавалося, хто може бути гірший, ніж голова ОП Андрій Богдан? А от і є інший – Андрій Єрмак. Він ще сіріший кардинал Банкової, ніж його попередник.

Також у випуску: Хто така Еріка? Новий міністр економіки.