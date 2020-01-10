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      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова

      95 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 10 января – слово "карма" переводится с санскрита, как "возмездие". Она слепа и от нее не убежать никому, кем бы ты ни был. Хоть бедняком, хоть королем, хоть Шуфричем. С такими как Андрей Портнов может справиться только Марк Цукерберг. А чтобы окончательно забанить соратника Януковича основателю Facebook придется переехать в Украину и даже стать ее президентом.

      Также в выпуске:

      Каким состоянием владеет "слуга народа" Дубинский: детали в цифрах.

      Канада и офис Президента.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 10 января 2020​:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Нестор Шуфрич Андрей Портнов
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