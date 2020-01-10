Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова

В выпуске программы "Вести.UA" за 10 января – слово "карма" переводится с санскрита, как "возмездие". Она слепа и от нее не убежать никому, кем бы ты ни был. Хоть бедняком, хоть королем, хоть Шуфричем. С такими как Андрей Портнов может справиться только Марк Цукерберг. А чтобы окончательно забанить соратника Януковича основателю Facebook придется переехать в Украину и даже стать ее президентом.

Также в выпуске: Каким состоянием владеет "слуга народа" Дубинский: детали в цифрах. Канада и офис Президента. Смотрите программу "Вести.UA" за 10 января 2020​: