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      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова

      Вєсті.UA 169 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 січня – слово "карма" перекладається з санскриту, як "відплата". Вона сліпа і від неї не втекти нікому, ким би ти не був. Хоч бідняком, хоч королем, хоч Нестором Шуфричем. З такими як Андрій Портнов може впоратись лише Марк Цукерберг. А щоб остаточно забанити соратника Януковича засновнику Facebook доведеться переїхати в Україну та навіть стати її президентом.

      Також у випуску:

      Якими статками володіє "слуга народу" Дубінський: деталі у цифрах.

      Канадія та Офіс Президента.

       

      Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
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      15749
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Нестор Шуфрич Андрій Портнов
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