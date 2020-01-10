Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 січня – слово "карма" перекладається з санскриту, як "відплата". Вона сліпа і від неї не втекти нікому, ким би ти не був. Хоч бідняком, хоч королем, хоч Нестором Шуфричем. З такими як Андрій Портнов може впоратись лише Марк Цукерберг. А щоб остаточно забанити соратника Януковича засновнику Facebook доведеться переїхати в Україну та навіть стати її президентом.
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