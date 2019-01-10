Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 10 января – госслужащим таки деньги нужны чуть больше чем другим, потому что они их едят. Так, закарпатский инспектор успел съесть 200 из обещанной тысячи долларов. Анна Герман заявила, что Томос является большим пшиком. В конце концов Пшик – это кодовое название церкви, в которую она иногда ходит – Православный Шик, где директор Кирилл с собственной яхтой

Также в выпуске: Что общего у Олега Ляшко с Иисусом Христом? Оскорбленный Поляков хочет создать специальный антикоррупционный дурдом на Хортице.