Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 10 січня – держслужбовцям все-таки гроші потрібні трошки більше ніж іншим, бо вони їх їдять. Так, закарпатський інспектор встиг з'їсти лише 200 з обіцяної тисячі доларів. Ганна Герман заявила, що Томос є великим пшиком. Зрештою Пшик – це кодова назва церкви, до якої час від часу ходить Герман – Православний Шик, де директор Кірілл з власною яхтою.

Також у випуску: Що спільного у Олега Ляшка з Ісусом Христом? Ображений Поляков хоче створити спеціальний антикорупційний дурдомі на Хортиці.