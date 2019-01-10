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      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос

      Вєсті.UA 583 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 10 січня – держслужбовцям все-таки гроші потрібні трошки більше ніж іншим, бо вони їх їдять. Так, закарпатський інспектор встиг з'їсти лише 200 з обіцяної тисячі доларів. Ганна Герман заявила, що Томос є великим пшиком. Зрештою Пшик – це кодова назва церкви, до якої час від часу ходить Герман – Православний Шик, де директор Кірілл з власною яхтою.

      Також у випуску:

      Що спільного у Олега Ляшка з Ісусом Христом?

      Ображений Поляков хоче створити спеціальний антикорупційний дурдомі на Хортиці.

      Теги: Вєсті.UA Ганна Герман Корупція
      Джерело: 24 канал
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