Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 сентября – Зеленский очень хотел переехать из Администрации Президента в Офис. Мол, это место заражено темным негативным прошлым. Но переезд остановили, и не исключено, что к этому причастна первая леди. В "Слуге народа" произошел раскол. Все из-за закона, который "сделает из них ручных зверьков".
Также в выпуске:
Юмор экс-прокурора Луценко.
Смотрите видео программы "Вести.UA" за 16 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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