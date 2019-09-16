Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 сентября – Зеленский очень хотел переехать из Администрации Президента в Офис. Мол, это место заражено темным негативным прошлым. Но переезд остановили, и не исключено, что к этому причастна первая леди. В "Слуге народа" произошел раскол. Все из-за закона, который "сделает из них ручных зверьков".

Также в выпуске: Юмор экс-прокурора Луценко. Смотрите видео программы "Вести.UA" за 16 сентября 2019: