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      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"

      63 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 сентября – Зеленский очень хотел переехать из Администрации Президента в Офис. Мол, это место заражено темным негативным прошлым. Но переезд остановили, и не исключено, что к этому причастна первая леди. В "Слуге народа" произошел раскол. Все из-за закона, который "сделает из них ручных зверьков".

      Также в выпуске:

      Юмор экс-прокурора Луценко.

      Смотрите видео программы "Вести.UA" за 16 сентября 2019:

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Вести.UA Слуга народа
      Источник: 24 канал
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