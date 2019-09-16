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      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"

      65 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 вересня – Зеленський дуже хотів переїхати з Адміністрації Президента до Офісу. Мовляв, це місце заражено темним негативним минулим. Але переїзд зупинили, і не виключено, що до цього причетна перша леді. У "Слузі народу" відбувся розкол. Все через закон, який "зробить з них ручних тваринок".

      Також у випуску:

      Гумор експрокурора Луценка.

      Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 16 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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