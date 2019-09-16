Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 вересня – Зеленський дуже хотів переїхати з Адміністрації Президента до Офісу. Мовляв, це місце заражено темним негативним минулим. Але переїзд зупинили, і не виключено, що до цього причетна перша леді. У "Слузі народу" відбувся розкол. Все через закон, який "зробить з них ручних тваринок".
Також у випуску:
Гумор експрокурора Луценка.
Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 16 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі