Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 вересня – Зеленський дуже хотів переїхати з Адміністрації Президента до Офісу. Мовляв, це місце заражено темним негативним минулим. Але переїзд зупинили, і не виключено, що до цього причетна перша леді. У "Слузі народу" відбувся розкол. Все через закон, який "зробить з них ручних тваринок".

Також у випуску: Гумор експрокурора Луценка. Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 16 вересня 2019: