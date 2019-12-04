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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести.UA Почему Онищенко вернули в Украину? Дубинский написал кодекс этики

      29 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 декабря – Как известно, "мир ловил и не поймал" Григория Сковороду. Тем самым хотел бы похвастаться одиозный экс-нардеп Александр Онищенко. Но не смог. Александр Дубинский написал документ. Сам депутат утверждает, что при работе над ним использовал Моральный кодекс строителя коммунизма. Но ни о какой морали речь там почему-то не идет.

      Также в выпуске:

      Кива продолжает шокировать.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 4 декабря 2019:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Александр Онищенко Олександр Дубинский
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