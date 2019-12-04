Вести.UA Почему Онищенко вернули в Украину? Дубинский написал кодекс этики

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 декабря – Как известно, "мир ловил и не поймал" Григория Сковороду. Тем самым хотел бы похвастаться одиозный экс-нардеп Александр Онищенко. Но не смог. Александр Дубинский написал документ. Сам депутат утверждает, что при работе над ним использовал Моральный кодекс строителя коммунизма. Но ни о какой морали речь там почему-то не идет.

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