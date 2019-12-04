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      Вєсті.UA: Чому Онищенка повернули в Україну? Дубінський написав кодекс етики

      146 Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 грудня – Як відомо, "світ ловив та не спіймав" Григорія Сковороду. Тим самим хотів би похвалитися одіозний екснардеп Олександр Онищенко. Та не зміг. Олександр Дубінський написав документ. Сам депутат стверджує, що при роботі над ним користувався Моральним кодексом будівника комунізму. Але ні про яку мораль там чомусь не йдеться.

      Також у випуску:

      Кива продовжує шокувати.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 4 грудня 2019:

       

      Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський Олександр Онищенко
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