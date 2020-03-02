Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
В выпуске программы "Вести.UA" за 2 марта – еще никакая власть настолько не прислушивалась к общественному мнению, как нынешняя. И ее рейтинг начал резко падать. Серьезных кадровых решений не избежать. Спокойным может быть только Арсен Аваков. Удивительно, что популярные певческие шоу в Украине обходятся без депутатов. Вадим Рабинович мог бы себя отлично проявить.
Также в выпуске:
Сколько украинцев поддерживают русскоязычное образование в школах: детали в цифрах.
Зачем под Радой почетный караул.
Смотрите программу "Вести.UA" за 2 марта 2020:
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