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      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 2 марта – еще никакая власть настолько не прислушивалась к общественному мнению, как нынешняя. И ее рейтинг начал резко падать. Серьезных кадровых решений не избежать. Спокойным может быть только Арсен Аваков. Удивительно, что популярные певческие шоу в Украине обходятся без депутатов. Вадим Рабинович мог бы себя отлично проявить.

      Также в выпуске:

      Сколько украинцев поддерживают русскоязычное образование в школах: детали в цифрах.

      Зачем под Радой почетный караул.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 2 марта 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Вадим Рабинович Вести.UA
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