Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи

В выпуске программы "Вести.UA" за 2 марта – еще никакая власть настолько не прислушивалась к общественному мнению, как нынешняя. И ее рейтинг начал резко падать. Серьезных кадровых решений не избежать. Спокойным может быть только Арсен Аваков. Удивительно, что популярные певческие шоу в Украине обходятся без депутатов. Вадим Рабинович мог бы себя отлично проявить.

Также в выпуске: Сколько украинцев поддерживают русскоязычное образование в школах: детали в цифрах. Зачем под Радой почетный караул. Смотрите программу "Вести.UA" за 2 марта 2020: