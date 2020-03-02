Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї

У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 березня – ще ніяка влада настільки не прислухалася до громадської думки, як теперішня. Та її рейтинг почав різко падати. Серйозних кадрових рішень не уникнути. Спокійним може бути лише Арсен Аваков. Дивно, що популярні співочі шоу в Україні обходяться без депутатів. Вадим Рабінович міг би себе там чудово проявити.

Також у випуску: Скільки українців підтримують російськомовну освіту в школах: деталі у цифрах. Навіщо під Радою почесна варта.