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      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 березня – ще ніяка влада настільки не прислухалася до громадської думки, як теперішня. Та її рейтинг почав різко падати. Серйозних кадрових рішень не уникнути. Спокійним може бути лише Арсен Аваков. Дивно, що популярні співочі шоу в Україні обходяться без депутатів. Вадим Рабінович міг би себе там чудово проявити.

      Також у випуску: 

      Скільки українців підтримують російськомовну освіту в школах: деталі у цифрах.

      Навіщо під Радою почесна варта.

      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Вадим Рабінович Вєсті.UA
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