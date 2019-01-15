Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 15 января – на Днепропетровщине правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику, которая, по версии журналистов, принадлежит "Народному фронту". Единственное, что осталось выяснить – зачем столько сигарет. На днях в Киеве горела Киево-Печерская лавра. Горячие головы за поребриком потирали руки и готовились обвинить во всем раскольников.

Также в выпуске: Извращения Добкина. Президент на "бляхах".