Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 15 января – на Днепропетровщине правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику, которая, по версии журналистов, принадлежит "Народному фронту". Единственное, что осталось выяснить – зачем столько сигарет. На днях в Киеве горела Киево-Печерская лавра. Горячие головы за поребриком потирали руки и готовились обвинить во всем раскольников.
Также в выпуске:
Извращения Добкина.
Президент на "бляхах".
Источник: 24 канал
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