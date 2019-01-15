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      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру

      Вести.UA 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 15 января – на Днепропетровщине правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику, которая, по версии журналистов, принадлежит "Народному фронту". Единственное, что осталось выяснить – зачем столько сигарет. На днях в Киеве горела Киево-Печерская лавра. Горячие головы за поребриком потирали руки и готовились обвинить во всем раскольников.

      Также в выпуске:

      Извращения Добкина.

      Президент на "бляхах".

      Теги: Новости Украины Арсений Яценюк Вести.UA
      Источник: 24 канал
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