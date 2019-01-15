22:12
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру

      Вєсті.UA 167 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 січня – на Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику, яка, за версією журналістів-розслідувачів, належить "Народному фронту". Єдине, що залишилось з'ясувати – навіщо стільки сигарет. Днями у Києві горіла Києво-Печерська лавра. Гарячі голови за парєбріком потирали руки і готувалися звинуватити у всьому розкольників, але не вийшло.

      Також у випуску:

      Збочення Добкіна.

      президент на "бляхах".

      Теги: Новини України Вєсті.UA Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук