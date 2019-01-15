Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 січня – на Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику, яка, за версією журналістів-розслідувачів, належить "Народному фронту". Єдине, що залишилось з'ясувати – навіщо стільки сигарет. Днями у Києві горіла Києво-Печерська лавра. Гарячі голови за парєбріком потирали руки і готувалися звинуватити у всьому розкольників, але не вийшло.
Також у випуску:
Збочення Добкіна.
президент на "бляхах".
Джерело: 24 канал
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