Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 26.12 – главный слуга народа уже определился – он таки да, правда, особой конкретики это не прибавило. Зеленский рассказал, каким он будет главнокомандующим и как решит проблему войны. Российские Дед Мороз со Снегурочкой подготовили не то, чтобы подарки, а список, в котором – настоящие ягодки: здесь и Новинский, и Добкин, и Колесников, и Вилкул.

Также в выпуске: Кого из политического бомонда чаще всего вспоминают в интернет-изданиях: детали в цифрах.