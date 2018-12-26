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      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России

      Вести.UA 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 26.12 – главный слуга народа уже определился – он таки да, правда, особой конкретики это не прибавило. Зеленский рассказал, каким он будет главнокомандующим и как решит проблему войны. Российские Дед Мороз со Снегурочкой подготовили не то, чтобы подарки, а список, в котором – настоящие ягодки: здесь и Новинский, и Добкин, и Колесников, и Вилкул.

      Также в выпуске:

      Кого из политического бомонда чаще всего вспоминают в интернет-изданиях: детали в цифрах.

      Теги: Новости политики Санкции России против Украины Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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