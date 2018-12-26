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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії

      Вєсті.UA 272 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26.12 – головний слуга народу нарешті визначився – він таки да, щоправда, особливої конкретики це не додало. Зеленський розповів, яким він буде головнокомандувачем і як вирішить проблему війни. Російські Дід Мороз зі Снігурочкою підготували не те, щоб подарунки, а список, у якому – справжні ягідки: тут і Новинський, і Добкін, і Колєсніков, і Вілкул.

      Також у випуску:

      Кого з політичного бомонду найчастіше згадують в інтернет-виданнях: деталі в цифрах.

      Теги: Новини політики Санкції Росії проти України Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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