Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26.12 – головний слуга народу нарешті визначився – він таки да, щоправда, особливої конкретики це не додало. Зеленський розповів, яким він буде головнокомандувачем і як вирішить проблему війни. Російські Дід Мороз зі Снігурочкою підготували не те, щоб подарунки, а список, у якому – справжні ягідки: тут і Новинський, і Добкін, і Колєсніков, і Вілкул.

Також у випуску: Кого з політичного бомонду найчастіше згадують в інтернет-виданнях: деталі в цифрах.