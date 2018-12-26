Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26.12 – головний слуга народу нарешті визначився – він таки да, щоправда, особливої конкретики це не додало. Зеленський розповів, яким він буде головнокомандувачем і як вирішить проблему війни. Російські Дід Мороз зі Снігурочкою підготували не те, щоб подарунки, а список, у якому – справжні ягідки: тут і Новинський, і Добкін, і Колєсніков, і Вілкул.
Також у випуску:
Кого з політичного бомонду найчастіше згадують в інтернет-виданнях: деталі в цифрах.
Джерело: 24 канал
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