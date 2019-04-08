Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 апреля – смены власти ждут не только украинцы, но и Саакашвили. Он требует вернуть ему украинский паспорт и впустить в страну. Генпрокурор Украины тоже решил вставить свои пять копеек в историю дебатов. И не придумав ничего лучшего, предложил провести их в очень неожиданном месте.
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Источник: 24 канал
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