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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко

      Вести.UA 99 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 апреля – смены власти ждут не только украинцы, но и Саакашвили. Он требует вернуть ему украинский паспорт и впустить в страну. Генпрокурор Украины тоже решил вставить свои пять копеек в историю дебатов. И не придумав ничего лучшего, предложил провести их в очень неожиданном месте.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Михаил Саакашвили Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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