Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
В свежем выпуске "Вести.UA" за 21.08 – ректорство Михаила Поплавского часто сопровождается скандалами. Но теперь певец решил заняться другой отраслью, поэтому рассказал о пользе от физических нагрузок. По официальной версии, в партию "За жизнь" кума Путина Медведчука привели зрители. Но этого ему оказалось мало – он замахнулся на медиаимперию.
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Источник: 24 канал
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