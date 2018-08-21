Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука

В свежем выпуске "Вести.UA" за 21.08 – ректорство Михаила Поплавского часто сопровождается скандалами. Но теперь певец решил заняться другой отраслью, поэтому рассказал о пользе от физических нагрузок. По официальной версии, в партию "За жизнь" кума Путина Медведчука привели зрители. Но этого ему оказалось мало – он замахнулся на медиаимперию.

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