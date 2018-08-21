Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.08 – ректорство Михайла Поплавського часто супроводжується скандалами. Але тепер співак вирішив зайнятися іншою галуззю, тому розповів про користь від фізичних навантажень. За офіційною версією, у партію "За життя" кума Путіна Медведчука привели глядачі. Але цього йому виявилося замало – він замахнувся на медіаімперію.

Також у випуску: Заваливши старі справи, Луценко гордо анонсує нові. Скільки мільйонів витрачають українські партії на рекламу.