Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 21.08 – ректорство Михайла Поплавського часто супроводжується скандалами. Але тепер співак вирішив зайнятися іншою галуззю, тому розповів про користь від фізичних навантажень. За офіційною версією, у партію "За життя" кума Путіна Медведчука привели глядачі. Але цього йому виявилося замало – він замахнувся на медіаімперію.
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Джерело: 24 канал
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