Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
В выпуске программы "Вести.UA" за 12 февраля – людям с нечистой совестью на России как-то комфортнее. Там и "легитимный" Янукович, и Азаров, и Олейник. Недавно бизнесмен и политик Александр Онищенко, который сейчас находится в Германии, заявил, что поедет в РФ. Неизвестный подал иск с требованием запретить "Слуге народа" использовать первое слово в названии партии.
Также в выпуске:
Дно-медаль в честь Захарченко.
Смотрите программу "Вести.UA" за 12 февраля 2020:
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