Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить

В выпуске программы "Вести.UA" за 12 февраля – людям с нечистой совестью на России как-то комфортнее. Там и "легитимный" Янукович, и Азаров, и Олейник. Недавно бизнесмен и политик Александр Онищенко, который сейчас находится в Германии, заявил, что поедет в РФ. Неизвестный подал иск с требованием запретить "Слуге народа" использовать первое слово в названии партии.

Также в выпуске: Дно-медаль в честь Захарченко. Смотрите программу "Вести.UA" за 12 февраля 2020: