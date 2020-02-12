Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
У випуску програми "Вєсті.UA" за 12 лютого – людям із нечистою совістю на Росії якось комфортніше. Там і "легітимний" Янукович, і Азаров, і Олійник. Нещодавно й бізнесмен та політик Олександр Онищенко, який наразі перебуває в Німеччині, заявив, що поїде в РФ. Невідомий подав позов із вимогою заборонити "Слузі народу" використувати перше слово у назві партії.
Також у випуску:
Дно-медаль на честь Захарченка.
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